Grand Line, торгово-производственная компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Литейная, 15/5

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒505‒89‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bryansk.grandline.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк