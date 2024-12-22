Grand Line, торгово-производственная компания

город: Коммунар

Район: Гатчинский муниципальный район

Адрес: Промзона 3, 2

Индекс: 188320.0

Телефон: 8‒800‒505‒89‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/pannoXnuCC

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк