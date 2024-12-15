Grand Line, торгово-производственная компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: проспект Народного Ополчения, 22
Индекс: 198216.0
Телефон: 8‒800‒505‒89‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/pannoXnuCC
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду