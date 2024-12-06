Grand Line, торгово-производственная компания

город: Подольск

Район: Подольск городской округ

Адрес: улица Кирова, 82

Индекс: 142117.0

Телефон: 8‒800‒505‒89‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/pannoXnuCC

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду