Grand Line, торгово-производственная компания
город: Подольск
Район: Подольск городской округ
Адрес: улица Кирова, 82
Индекс: 142117.0
Телефон: 8‒800‒505‒89‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/pannoXnuCC
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду