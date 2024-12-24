Грани плюс, торговая компания

город: Рыбинск

Район: Рыбинск городской округ

Адрес: улица Труда, 97а/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (4855) 40‒40‒10

Мобильный Телефон: +7‒920‒650‒45‒45

Сайт: http://graniplus.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк