Гранит керамика, торговая компания

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: Шолмова, 20а

Индекс: 432029.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒060‒00‒66

Сайт: http://granit-keramika.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк