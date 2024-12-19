Green-stok spb, компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Ефимова, 4а

Индекс: 190031.0

Телефон: +7 (812) 940‒94‒02

Мобильный Телефон: +7‒931‒298‒60‒40

Сайт: http://gkmashtab.ru

вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Оборудование для очистки воды, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду