Грета Тунберг посетила Турцию

Грета Тунберг посетила Турцию

Грета Тунберг посетила Турцию

23 ноября климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в столичный муниципалитет Диярбакыра, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба муниципалитета на своей странице в Facebook, Тунберг встретилась с сопредседателем столичной администрации Серрой Бучак. Гостья и принимающая сторона обменялись идеями о влиянии изменения климата и глобального потепления на природу.

«Стороны договорились о сотрудничестве для распространения экологического сознания и защиты природы посредством совместных исследований», – говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.

Грета Тунберг посетила Турцию

11 ноября Грета Тунберг была замечена на акции протеста в Тбилиси.

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