Грета Тунберг посетила Турцию
23 ноября климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в столичный муниципалитет Диярбакыра, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба муниципалитета на своей странице в Facebook, Тунберг встретилась с сопредседателем столичной администрации Серрой Бучак. Гостья и принимающая сторона обменялись идеями о влиянии изменения климата и глобального потепления на природу.
«Стороны договорились о сотрудничестве для распространения экологического сознания и защиты природы посредством совместных исследований», – говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.
11 ноября Грета Тунберг была замечена на акции протеста в Тбилиси.