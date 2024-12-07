Группа компаний АС, компания по поставке строительных и отделочных материалов

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Кулибина, 1

Индекс: 680013.0

Телефон: +7 (4212) 65‒88‒65

Мобильный Телефон: +7‒909‒822‒88‒65

Сайт: http://dzen.ru/acecompany

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамогранит, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Реконструкция и капремонт зданий, Ремонт / отделка помещений, Ремонт / укладка напольных покрытий, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты