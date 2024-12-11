ГудХаус, торговая компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Энтузиастов, 2

Индекс: 454080.0

Телефон: +7 (351) 750‒19‒11

Мобильный Телефон: +7‒922‒750‒19‒11

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк