Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый

Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый

Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый

Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый

3 420 ₽ 4 платежа по 855 ₽ Описание

Тонкий выдвижной карандаш для бровей Brow G создаёт совершенную линию бровей благодаря ультра-точному кончику.

Стойкая текстура идеально прорисовывает волоски.
С помощью щеточки на обратной стороне брови удобно зачесать или растушевать карандаш.

Результат — Контур

Продукт — Карандаш для бровей

Вес, гр — 0,09

Категория — Макияж

Производство — Япония

Для — женщин

youcanchoose

Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате

Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате

Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис

Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис

В Великобритании вылупился «самый смертоносный птенец в мире»

В Великобритании вылупился «самый смертоносный птенец в мире»

Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый

Guerlain Noir G Graphic Liner Подводка-лайнер для глаз | 1 01 Черный

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Умер убийца кенийской участницы Олимпиады в Париже

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.