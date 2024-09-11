Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый
Guerlain Brow G Brow Pencil Карандаш для бровей | 1 01 Светлый
3 420 ₽ 4 платежа по 855 ₽ Описание
Тонкий выдвижной карандаш для бровей Brow G создаёт совершенную линию бровей благодаря ультра-точному кончику.
Стойкая текстура идеально прорисовывает волоски.
С помощью щеточки на обратной стороне брови удобно зачесать или растушевать карандаш.
Результат — Контур
Продукт — Карандаш для бровей
Вес, гр — 0,09
Категория — Макияж
Производство — Япония
Для — женщин