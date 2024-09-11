Guerlain Noir G Graphic Liner Подводка-лайнер для глаз | 1 01 Черный
Guerlain Noir G Graphic Liner Подводка-лайнер для глаз | 1 01 Черный
Товар доступен только в магазинах Описание
Подводка для глаз Noir G Graphic Liner создает стойкое матовое покрытие насыщенного черного цвета, благодаря формуле, обогащённой углём натурального происхождения.
Ультра-точная фетровая кисточка обеспечивает легкое и регулируемое покрытие различной интенсивности по желанию.
Результат — Водостойкость
Продукт — Подводка для глаз
Объем, мл — 0,55
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Южная Корея
Для — женщин