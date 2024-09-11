Guerlain Noir G Graphic Liner Подводка-лайнер для глаз | 1 01 Черный

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Тип кожи — Для всех типов

Ультра-точная фетровая кисточка обеспечивает легкое и регулируемое покрытие различной интенсивности по желанию.

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