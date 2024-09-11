Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый
Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый
8 000 ₽ Описание
Parure Gold Cushion — омолаживающее тональное средство с эффектом сияния в формате кушона.
Придает коже чистое, естественное сияние благодаря драгоценному компоненту в составе формулы — микрочастицам 24-каратного золота.
Его концентрация усилена в 10 раз по сравнению с другими тональными средствами в линии Parure Gold.
Заметно разглаживает кожу, делает ее упругой, обеспечивая длительное увлажнение в течение 24 часов*.
Активные компоненты:
• Ацетил-гексапептиду — воздействует на коллаген**. Кожа день за днем обретает сияние молодости
• Минеральный фильтр природного происхождения (диоксид титана) — обеспечивает высокую защиту кожи от излучений: SPF 40 и PA+++ и эффективную борьбу с фотостарением
Guerlain Parure Gold: 24-каратное золото, 24 часа стойкости, 24 часа ухода
*Инструментальный тест с участием 10 человек.
** Тест ингредиента in vitro.
Результат — Универсальный
Продукт — Тональный крем
Вес, гр — 14,5
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Южная Корея
Для — женщин
SPF — SPF 40