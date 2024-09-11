Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый

Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый

Guerlain Parure Gold Cushion Rejuvenating Radiance Foundation Тональное средство-кушн для лица | 00N 00N Бежевый

8 000 ₽ Описание

Parure Gold Cushion — омолаживающее тональное средство с эффектом сияния в формате кушона.

Придает коже чистое, естественное сияние благодаря драгоценному компоненту в составе формулы — микрочастицам 24-каратного золота.
Его концентрация усилена в 10 раз по сравнению с другими тональными средствами в линии Parure Gold.

Заметно разглаживает кожу, делает ее упругой, обеспечивая длительное увлажнение в течение 24 часов*.

Активные компоненты:
• Ацетил-гексапептиду — воздействует на коллаген**. Кожа день за днем обретает сияние молодости
• Минеральный фильтр природного происхождения (диоксид титана) — обеспечивает высокую защиту кожи от излучений: SPF 40 и PA+++ и эффективную борьбу с фотостарением

Guerlain Parure Gold: 24-каратное золото, 24 часа стойкости, 24 часа ухода

*Инструментальный тест с участием 10 человек.
** Тест ингредиента in vitro.

Результат — Универсальный

Продукт — Тональный крем

Вес, гр — 14,5

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Южная Корея

Для — женщин

SPF — SPF 40

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