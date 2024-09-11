Guerlain Terracotta Healthy Glow Powder Blush Румяна для естественного сияния кожи | 0 00 Легкий нюдовый

Guerlain Terracotta Healthy Glow Powder Blush Румяна для естественного сияния кожи | 0 00 Легкий нюдовый

Guerlain Terracotta Healthy Glow Powder Blush Румяна для естественного сияния кожи | 0 00 Легкий нюдовый

Описание

Румяна Terracotta Blush для естественного сияния кожи раскрывают на щеках нежный, свежий румянец, создавая эффект отдохнувшей кожи, как после отпуска.
На 90% состоят из ингредиентов натурального происхождения*.

Стойкая формула и воздушная, пудровая текстура — интенсивность цвета можно наслаивать по желанию.

Шесть универсальных оттенков безупречно гармонируют с цветом лица благодаря пигменту Terracotta, буквально сливающемуся с кожей.

*Основано на стандарте ISO 16128. Оставшиеся 10% оптимизируют целостность формулы и чувственность текстуры.

Результат — Универсальный

Продукт — Румяна

Вес, гр — 5

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин

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