Guerlain Terracotta Healthy Glow Powder Blush Румяна для естественного сияния кожи | 0 00 Легкий нюдовый

Guerlain Terracotta Healthy Glow Powder Blush Румяна для естественного сияния кожи | 0 00 Легкий нюдовый

Описание

Румяна Terracotta Blush для естественного сияния кожи раскрывают на щеках нежный, свежий румянец, создавая эффект отдохнувшей кожи, как после отпуска.

На 90% состоят из ингредиентов натурального происхождения*.

Стойкая формула и воздушная, пудровая текстура — интенсивность цвета можно наслаивать по желанию.

Шесть универсальных оттенков безупречно гармонируют с цветом лица благодаря пигменту Terracotta, буквально сливающемуся с кожей.

*Основано на стандарте ISO 16128. Оставшиеся 10% оптимизируют целостность формулы и чувственность текстуры.

Результат — Универсальный

Продукт — Румяна

Вес, гр — 5

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин