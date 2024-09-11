Guerlain Terracotta Natural Perfection Concealer Консилер для лица | 0N 0N Нейтральный
Guerlain Terracotta Natural Perfection Concealer Консилер для лица | 0N 0N Нейтральный
4 430 ₽ Описание
Опираясь на свой научный опыт и глубокие знания о пудре и пигменте, Guerlain создаёт консилер Terracotta, сочетающий в себе стойкость жидкого консилера с корректирующими свойствами пудры, и на 95% состоящий из ингредиентов натурального происхождения*.
Terracotta Concealer обеспечивает исключительное, легко наносимое покрытие и безупречный результат.
Комфортная, мягкая и чувственная текстура гарантирует 24-часовое увлажнение** и 24-часовую оптимальную стойкость** благодаря технологии no-transfer, не оставляющей следов на одежде.
Безупречно корректирует несовершенства кожи, тёмные круги и пигментацию, создавая на лице естественное сияние и эффект отдохнувшей кожи, словно вы только что вернулись из солнечного отпуска.
*Основано на стандарте ISO 16128. Оставшиеся 5% оптимизируют целостность формулы и чувственность текстуры.
**Инструментальный тест с участием 33 женщин.
***Инструментальный тест и клиническая оценка с участием 25 женщин.
Результат — Универсальный
Продукт — Корректор-консилер для лица
Объем, мл — 11,5
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Франция
Для — женщин