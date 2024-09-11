Guerlain Terracotta Natural Perfection Concealer Консилер для лица | 0N 0N Нейтральный

Guerlain Terracotta Natural Perfection Concealer Консилер для лица | 0N 0N Нейтральный

4 430 ₽ Описание

Опираясь на свой научный опыт и глубокие знания о пудре и пигменте, Guerlain создаёт консилер Terracotta, сочетающий в себе стойкость жидкого консилера с корректирующими свойствами пудры, и на 95% состоящий из ингредиентов натурального происхождения*.

Terracotta Concealer обеспечивает исключительное, легко наносимое покрытие и безупречный результат.

Комфортная, мягкая и чувственная текстура гарантирует 24-часовое увлажнение** и 24-часовую оптимальную стойкость** благодаря технологии no-transfer, не оставляющей следов на одежде.

Безупречно корректирует несовершенства кожи, тёмные круги и пигментацию, создавая на лице естественное сияние и эффект отдохнувшей кожи, словно вы только что вернулись из солнечного отпуска.

*Основано на стандарте ISO 16128. Оставшиеся 5% оптимизируют целостность формулы и чувственность текстуры.

**Инструментальный тест с участием 33 женщин.

***Инструментальный тест и клиническая оценка с участием 25 женщин.

Результат — Универсальный

Продукт — Корректор-консилер для лица

Объем, мл — 11,5

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин