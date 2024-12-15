Гурьевский завод пенополистирола, компания по производству пенопласта, утеплителя и фасадного декора

город: Гурьевск

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Безымянная, 30

Индекс: 238300.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒911‒460‒09‒63

Сайт: http://penopolistirol-39.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк