Гурьевский завод пенополистирола, компания по производству пенопласта, утеплителя и фасадного декора
город: Гурьевск
Район: Гурьевский городской округ
Адрес: Безымянная, 30
Индекс: 238300.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒460‒09‒63
Сайт: http://penopolistirol-39.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк