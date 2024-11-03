Гусь пробил лобовое стекло Boeing 737 и ранил пилота

В Торонто гусь влетел в лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737, пробил его насквозь и травмировал пилота, сообщает Zakon.kz.

По информации Simple Flying, инцидент случился 24 октября 2024 года, когда рейс Flair Airlines вылетел из Торонто в Виннипег. Спустя три минуты после взлета самолет встретился со стаей канадских гусей, один из которых ударился о лобовое стекло со стороны капитана.

«Птица пробила угол панели лобового стекла насквозь и ударилась о пилота, нанеся ему незначительные травмы», – рассказали в Совете по безопасности на транспорте Канады.

После этого экипаж самолета подал сигнал бедствия, сообщил о произошедшем диспетчерской службе и совершил успешную посадку. О нынешнем состоянии пилота ничего не известно.

Напомним, летом 2024 года внесены изменения в Правила орнитологического обеспечения полетов государственной авиации Республики Казахстан. Нововведения касаются и мероприятий, которые проводят на аэродромах для предотвращения столкновения с птицами.