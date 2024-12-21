Haftmann center, салон строительных и отделочных материалов

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: проспект Ленина, 25а

Индекс: 443068.0

Телефон: +7 (846) 202‒61‒12

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://haftmann.su

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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