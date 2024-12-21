Haftmann center, салон строительных и отделочных материалов
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: проспект Ленина, 25а
Индекс: 443068.0
Телефон: +7 (846) 202‒61‒12
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://haftmann.su
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты