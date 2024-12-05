HAFTMANN CENTER, салон строительных и отделочных материалов

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Московская, 66

Индекс: 620086.0

Телефон: +7 (343) 270‒00‒71

Мобильный Телефон: +7‒922‒170‒33‒27

Сайт: http://haftmann.su

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Реставрация памятников истории и культуры, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00 (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду