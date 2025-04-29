Хайлайтер для лица `ESSENCE` META GLOW с дуохромным эффектом

Хайлайтер для лица `ESSENCE` META GLOW с дуохромным эффектом

Хайлайтер для лица `ESSENCE` META GLOW с дуохромным эффектом

399 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Сияй: Хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER разработан по мотивам метавселенной. Благодаря дуохромному эффекту хайлайтер привлекает внимание и создает на щеках неповторимый сияющий эффект. С его помощью ты также можешь создать необычные эффект на глазах и подчеркнуть свой оригинальный образ.
Мягкая текстура хайлайтера легко наносится как кистью, так и пальцами. Если ты хочешь усилить эффект, просто нанеси больше слоев. Ведь хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER легко наслаивается. А полупрозрачная фиолетовая упаковка несомненно станет украшением для любой косметички.

Способ применения: Мягкая текстура хайлайтера легко наносится как кистью, так и пальцами. Если ты хочешь усилить… эффект, просто нанеси больше слоев. Ведь хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER легко наслаивается. А полупрозрачная фиолетовая упаковка несомненно станет украшением для любой косметички.

Состав: MICA, TALC, SILICA, DIISOSTEARYL MALATE, ZEA MAYS (CORN) STARCH, OCTYLDODECANOL, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, DIMETHICONE, ISONONYL ISONONANOATE, POLYISOBUTENE, JOJOBA ESTERS, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 22 г
  • Высота упаковки: 55 мм
  • Ширина упаковки: 55 мм
  • Длина упаковки: 11 мм
  • Тег: Хайлайтер для лица
  • Раздел: хайлайтеры
  • Артикул 247640
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

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