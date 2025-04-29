Хайлайтер для лица `ESSENCE` META GLOW с дуохромным эффектом

399 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Сияй: Хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER разработан по мотивам метавселенной. Благодаря дуохромному эффекту хайлайтер привлекает внимание и создает на щеках неповторимый сияющий эффект. С его помощью ты также можешь создать необычные эффект на глазах и подчеркнуть свой оригинальный образ.

Мягкая текстура хайлайтера легко наносится как кистью, так и пальцами. Если ты хочешь усилить эффект, просто нанеси больше слоев. Ведь хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER легко наслаивается. А полупрозрачная фиолетовая упаковка несомненно станет украшением для любой косметички.

Способ применения: Мягкая текстура хайлайтера легко наносится как кистью, так и пальцами. Если ты хочешь усилить… эффект, просто нанеси больше слоев. Ведь хайлайтер META GLOW HIGHLIGHTER легко наслаивается. А полупрозрачная фиолетовая упаковка несомненно станет украшением для любой косметички.

Состав: MICA, TALC, SILICA, DIISOSTEARYL MALATE, ZEA MAYS (CORN) STARCH, OCTYLDODECANOL, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, DIMETHICONE, ISONONYL ISONONANOATE, POLYISOBUTENE, JOJOBA ESTERS, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 22 г

Высота упаковки: 55 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 11 мм

Тег: Хайлайтер для лица

Раздел: хайлайтеры

Артикул 247640

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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