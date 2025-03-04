Хайлайтер для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM влажный тон 01

Хайлайтер для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM влажный тон 01

Хайлайтер для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM влажный тон 01

703 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 58 г
  • Текстура: масло
  • Высота упаковки: 75 мм
  • Ширина упаковки: 75 мм
  • Длина упаковки: 15 мм
  • Тег: Хайлайтер для лица
  • Раздел: хайлайтеры
  • Артикул 253325
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Хайлайтер PETROLEUM от INFLUENCE BEAUTY — это сдержанная комбинация кремовой и влажной текстур, которые в паре создают дорогое сияние и переливы света на коже. Комфортный в нанесении продукт придает визуальную гладкость и скрывает мелкие несовершенства. На финише — только лоск и красивая ухоженная кожа.
Технологичное решение от INFLUENCE BEAUTY, где слегка маслянистый продукт создает завораживающие эффекты на лице. Нежная кремово-маслянистая текстура хайлайтера PETROLEUM придаст вашей коже естественное сияние с насыщенным влажным блеском. Благодаря достаточному количеству сияющих частиц в составе продукт создает эффект дорогого свечения.
Еще больше засиять от удовольствия вы сможете, оценив завораживающий рельеф упаковки хайлайтера PETROLEUM, на поверхности которого волнами играет блеск солнечных лучей.

Способ применения: Нанеси хайлайтер на выступающие части лица, мягко распределяя пальчиками, не закрепляя его сухими… текстурами.

Состав: POLYISOBUTENE, PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, ISOPROPYL MYRISTATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ISONONYL ISONONANOATE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, HYDROXYSTEARIC ACID, SILICA DIMETHYL SILYLATE, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLYL GLYCOL, TIN OXIDE, TRIDECYL TRIMELLITATE, CI 77891, CI 77491, CI 77492. Обзор от бренда

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