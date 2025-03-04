Хайлайтер для лица `INFLUENCE BEAUTY` PETROLEUM влажный тон 01

703 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 58 г

Текстура: масло

Высота упаковки: 75 мм

Ширина упаковки: 75 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Хайлайтер для лица

Раздел: хайлайтеры

Артикул 253325

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Хайлайтер PETROLEUM от INFLUENCE BEAUTY — это сдержанная комбинация кремовой и влажной текстур, которые в паре создают дорогое сияние и переливы света на коже. Комфортный в нанесении продукт придает визуальную гладкость и скрывает мелкие несовершенства. На финише — только лоск и красивая ухоженная кожа.

Технологичное решение от INFLUENCE BEAUTY, где слегка маслянистый продукт создает завораживающие эффекты на лице. Нежная кремово-маслянистая текстура хайлайтера PETROLEUM придаст вашей коже естественное сияние с насыщенным влажным блеском. Благодаря достаточному количеству сияющих частиц в составе продукт создает эффект дорогого свечения.

Еще больше засиять от удовольствия вы сможете, оценив завораживающий рельеф упаковки хайлайтера PETROLEUM, на поверхности которого волнами играет блеск солнечных лучей.

Способ применения: Нанеси хайлайтер на выступающие части лица, мягко распределяя пальчиками, не закрепляя его сухими… текстурами.

Состав: POLYISOBUTENE, PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, ISOPROPYL MYRISTATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ISONONYL ISONONANOATE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, HYDROXYSTEARIC ACID, SILICA DIMETHYL SILYLATE, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLYL GLYCOL, TIN OXIDE, TRIDECYL TRIMELLITATE, CI 77891, CI 77491, CI 77492. Обзор от бренда