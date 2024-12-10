Хайлайтер для лица `ISCREAM` AMBITION кремовый оттенок 01 золото

Хайлайтер для лица `ISCREAM` AMBITION кремовый оттенок 01 золото

Хайлайтер для лица `ISCREAM` AMBITION кремовый оттенок 01 золото

389 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 24 г
  • Высота упаковки: 53 мм
  • Ширина упаковки: 53 мм
  • Длина упаковки: 13 мм
  • Тег: Хайлайтер для лица
  • Раздел: хайлайтеры
  • Артикул 247039
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда оттенок 01 золото

Способ применения: нанеси на лицо, тело или волосы при помощи синтетической кисти для макияжа или пальчиком

Состав: POLYETHYLENE,CERA MICROCRISTALLINA,OCTYLDODECANOL,ETHYLHEXYL PALMITATE,TRIDECYL STEARATE,NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE,TRIDECYL TRIMELLITATE,LECITHIN,POLYHYDROXYSTEARIC ACID,ETHYLHEXYL PALMITATE,ISOPROPYL MYRISTATE,ISOSTEARIC ACID,POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE,PHENOXYETHANOL,ETHYLHEXYLGLYCERIN,SILICA,SILICA DIMETHYL SILYLATE,TRIHYDROXYSTEARIN,PIGMENT. Может содержать/KZ Құрамында болуы мүмкін: MICA,SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE,TIN OXIDE,SILICA,CI 77891,CI 77491,POLYETHYLENE TEREPHTHALATE ,ACRYLATES COPOLYMER,CI 77000 Обзор от бренда

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