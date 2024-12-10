Хайлайтер для лица `ISCREAM` AMBITION кремовый оттенок 01 золото

389 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 24 г

Высота упаковки: 53 мм

Ширина упаковки: 53 мм

Длина упаковки: 13 мм

Тег: Хайлайтер для лица

Раздел: хайлайтеры

Артикул 247039

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда оттенок 01 золото

Способ применения: нанеси на лицо, тело или волосы при помощи синтетической кисти для макияжа или пальчиком

Состав: POLYETHYLENE,CERA MICROCRISTALLINA,OCTYLDODECANOL,ETHYLHEXYL PALMITATE,TRIDECYL STEARATE,NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE,TRIDECYL TRIMELLITATE,LECITHIN,POLYHYDROXYSTEARIC ACID,ETHYLHEXYL PALMITATE,ISOPROPYL MYRISTATE,ISOSTEARIC ACID,POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE,PHENOXYETHANOL,ETHYLHEXYLGLYCERIN,SILICA,SILICA DIMETHYL SILYLATE,TRIHYDROXYSTEARIN,PIGMENT. Может содержать/KZ Құрамында болуы мүмкін: MICA,SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE,TIN OXIDE,SILICA,CI 77891,CI 77491,POLYETHYLENE TEREPHTHALATE ,ACRYLATES COPOLYMER,CI 77000 Обзор от бренда