Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01
- Максимальная скидка по карте -42%
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ВСЕ ОТТЕНКИ Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01 Артикул 228340 289 ₽ 169 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тон 01
Способ применения: Активно встряхните хайлайтер перед применением. Нанесите небольшое количество средства на… выступающие части лица: нос, скулы, галочка верхней губы, внутренние уголки глаз. Добавь макияжу блеска! Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.
Состав: Deionized Water, Mica, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 25 г
- Высота упаковки: 125 мм
- Ширина упаковки: 15 мм
- Длина упаковки: 15 мм
- Тег: Хайлайтер для лица
- Раздел: хайлайтеры
- Артикул 228340
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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