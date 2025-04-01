Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01

Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01

Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01

  • Максимальная скидка по карте -42%

ВСЕ ОТТЕНКИ Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01 Артикул 228340 289 ₽ 169 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тон 01

Способ применения: Активно встряхните хайлайтер перед применением. Нанесите небольшое количество средства на… выступающие части лица: нос, скулы, галочка верхней губы, внутренние уголки глаз. Добавь макияжу блеска! Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Deionized Water, Mica, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 25 г
  • Высота упаковки: 125 мм
  • Ширина упаковки: 15 мм
  • Длина упаковки: 15 мм
  • Тег: Хайлайтер для лица
  • Раздел: хайлайтеры
  • Артикул 228340
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда

youcanchoose

Тушь для ресниц `NOTE` FULL BLOOM LASH MASCARA для пышного объема и разделения

Тушь для ресниц `NOTE` FULL BLOOM LASH MASCARA для пышного объема и разделения

Паста зубная `LION` SYSTEMA Защита от образования зубного камня 120 г

Паста зубная `LION` SYSTEMA Защита от образования зубного камня 120 г

Гель для умывания `MEDIHEAL` успокаивающий с мадекассосидом 120 мл

Гель для умывания `MEDIHEAL` успокаивающий с мадекассосидом 120 мл

Праймер для лица `NOVO` AIR BASE осветляющий тон 01

Праймер для лица `NOVO` AIR BASE осветляющий тон 01

Маска для лица `LP CARE` с лактобактериями (восстанавливающая) 22 г

Маска для лица `LP CARE` с лактобактериями (восстанавливающая) 22 г

Блеск для губ `PARISA` ROYAL VELVET тон 02

Блеск для губ `PARISA` ROYAL VELVET тон 02

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.