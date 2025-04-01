Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01

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ВСЕ ОТТЕНКИ Хайлайтер для лица `ISCREAM` BASE shake-shake жидкий тон 01 Артикул 228340 289 ₽ 169 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тон 01

Способ применения: Активно встряхните хайлайтер перед применением. Нанесите небольшое количество средства на… выступающие части лица: нос, скулы, галочка верхней губы, внутренние уголки глаз. Добавь макияжу блеска! Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Deionized Water, Mica, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Phenoxyethanol Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 25 г

Высота упаковки: 125 мм

Ширина упаковки: 15 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Хайлайтер для лица

Раздел: хайлайтеры

Артикул 228340

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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