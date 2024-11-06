Харрис лидирует в ключевом штате – Пенсильвании

Харрис лидирует в ключевом штате – Пенсильвании

Согласно предвыборным опросам, Камала Харрис побеждает в Пенсильвании, сообщает Zakon.kz.

Среди политических экспертов бытует мнение: кто победит в Пенсильвании, тот и станет президентом. В отличие от многих других штатов, в Пенсильвании подсчет голосов начинается только в день выборов, хотя досрочное голосование завершилось неделю назад. Об этом передает CNN.

Местные власти обещают подсчитать голоса быстрее, чем в 2020 году. Тогда результат был объявлен только на четвертый день после выборов.

Штаб демократов настроен весьма оптимистично: сторонники Харрис воодушевлены высокой явкой в Пенсильвании, в особенности среди пуэрториканцев и студентов.

Именно в Филадельфии, самом крупном городе штата, произнесла последнюю речь своей кампании Камала Харрис. Участки в Пенсильвании закрылись в 06:00 по казахстанскому времени.

Поняв, что Пенсильвания потеряна, Трамп поспешил заявить о лжи в этом штате.

Харрис лидирует в ключевом штате – Пенсильвании

Но вскоре сменил обвинительный тон на призыв прийти для голосования.

К сову, Харрис предварительно лидирует по данным экзитпола в колеблющихся штатах.

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