Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение

Вице-президент США Камала Харрис 6 ноября позвонила кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Об это сообщает CNN.

Как сообщил старший помощник Харрис, она «позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года. В ходе разговора она обсудила важность мирного перехода власти.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что разговор продлился всего несколько минут.