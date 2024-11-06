Харрис – Трамп: опубликованы экзитполы по колеблющимся штатам

Стали известны данные экзитпола по семи колеблющимся штатам Америки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Edison research, в Пенсильвании 47% избирателей симпатизируют Трампу. Харрис поддерживают 46%. В Северной Каролине Харрис симпатизируют 48%, Трампу – 43%.

В Аризоне Харрис и Трампу симпатизируют по 46% избирателей. 45% в Мичигане симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. В Джорджии Харрис набирает 49%, а Трамп – 46%.

В Неваде 44% симпатизируют Харрис, 47% – Трампу. В штате Висконсин 44% симпатизируют Трампу, 47% – Харрис.

Всего колеблющихся штатов семь. Из них Камала Харрис опережает Дональда Трампа в четырех. Трамп лидирует лишь в Пенсильвании и Неваде. От этих результатов во многом зависит исход выборов президента.

Последние избирательные участки в США закроются 6 ноября в 11.00 по казахстанскому времени.

Машины для голосования вышли из строя в округе центральной Айовы.