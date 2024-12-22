Хаус декор, производственная компания
город: Волжский
Район: Волжский городской округ
Адрес: улица Карбышева, 3
Индекс: 404121.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒906‒169‒64‒04
Сайт: http://housedec.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Объёмные надписи и фигуры, Рекламные агентства полного цикла, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты