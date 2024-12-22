Хай-тек билдинг, торгово-монтажная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Маршала Казакова, 3а

Индекс: 603116.0

Телефон: +7 (831) 200‒00‒05

Мобильный Телефон: +7‒967‒713‒45‒69

Сайт: http://h-t-b.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк