Хай-тек билдинг, торгово-монтажная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Маршала Казакова, 3а
Индекс: 603116.0
Телефон: +7 (831) 200‒00‒05
Мобильный Телефон: +7‒967‒713‒45‒69
Сайт: http://h-t-b.ru
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк