Хай-тек, строительный магазин

город: с. Исетское

Район: Исетский район

Адрес: Первомайская, 31а

Индекс: 626380.0

Телефон: +7 (34537) 2‒34‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Окна, Отделочные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк