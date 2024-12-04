Хай-тек, строительный магазин
город: с. Исетское
Район: Исетский район
Адрес: Первомайская, 31а
Индекс: 626380.0
Телефон: +7 (34537) 2‒34‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Заборы / Ограждения, Кованые изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Окна, Отделочные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк