Хайнань готов платить ценным научным сотрудникам до 140 тысяч долларов в год

Рынок труда южно-китайской провинции Хайнань испытывает кадровый голод и готов предоставить высококвалифицированным научным специалистам зарплаты до миллиона юаней – порядка 140 тысяч долларов в год, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Хайнань жибао».

«Востребованные профессии связаны с общенациональной стратегией развития системы новых производительных сил. Среди коллективов, которые нуждаются в профессиональных работниках, – селекционные лаборатории, где требуются инженеры в области больших массивов данных, специалисты по умным технологиям, семеноводы, имеющие опыт и знания, связанные с зародышевой плазмой и методами борьбы с сельскохозяйственными вредителями», – пишет газета.

Месячный оклад ценных сотрудников по этим направлениям, как отмечается, может достигать от 120 до 135 тысяч юаней.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы – вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную основу.

Местные власти создают привлекательные условия для инвесторов, развивают научно-производственную инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2025 году предпринимательская среда в провинции достигнет передового уровня по национальным стандартам, а в 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.