«Хезболла» атаковала базу Израиля пятью ракетами

"Хезболла" атаковала базу Израиля пятью ракетами

6 октября «Хезболла» атаковала ракетами базу в районе города Хайфы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Alarabia News, ливанское шиитское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за обстрел Хайфы – третьего по величине города Израиля.

На данный момент сообщается о шести пострадавших израильтян с легкими и средними ранениями.

"Хезболла" атаковала базу Израиля пятью ракетами

Новый глава движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин, предположительно, погиб 5 октября в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.

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