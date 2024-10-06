«Хезболла» атаковала базу Израиля пятью ракетами

6 октября «Хезболла» атаковала ракетами базу в районе города Хайфы, сообщает Zakon.kz.

Как передает Alarabia News, ливанское шиитское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за обстрел Хайфы – третьего по величине города Израиля.

Another angle of one of the impacts, as Hezbollah officially announces they targeted the ‘Carmel’ base south of Haifa with ‘Fadi-1’ rockets. Israeli media reports injuries and material damages, with interception attempts failing. #Lebanon #Israel #Syria #Iran #jordan #yemen #ww3… pic.twitter.com/qVTFke3hkb — ComradeWaterSheep (@ComradeWatSheep) October 6, 2024

На данный момент сообщается о шести пострадавших израильтян с легкими и средними ранениями.

Новый глава движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин, предположительно, погиб 5 октября в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.