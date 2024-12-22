Хорошая Кровля, завод кровельных материалов
город: пос. Строитель
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Дорожно-Строительная, 53
Индекс: 392526.0
Телефон: +7 (4752) 75‒64‒41
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://hk-68.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты