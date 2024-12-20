Хорошая Кровля, завод кровельных материалов

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Авиационная, 150Б

Индекс: 392028.0

Телефон: +7 (4752) 75‒64‒42

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://hk-68.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты