Хоум Мастер Лидер, торгово-производственная компания
город: Благовещенск
Район: Благовещенск городской округ
Адрес: Энергетическая улица, 12а
Индекс: 675028.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒538‒89‒07
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк