Хоум Мастер Лидер, торгово-производственная компания

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Энергетическая улица, 12а

Индекс: 675028.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒538‒89‒07

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк