Художника Disney и Pixar посадили за педофилию и торговлю людьми

31 октября в Париже приговорили к 25 годам тюрьмы за педофилию и торговлю людьми известного 59-летнего художника Бухалема Бучибу, который ранее работал над созданием мультфильмов Disney и Pixar, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Le Figaro, мужчина причастен к насилию над несколькими сотнями детей на Филиппинах с 2012 по 2021 год.

«Бухалем Б., известный графический дизайнер в мире анимации, участвовавший в создании мультфильмов «Рататуй» и «Суперсемейка», в возрасте 59 лет предстал перед судом присяжных Парижа со вторника по обвинению в изнасилованиях маленьких девочек, которые он показывал в Сети посредством «прямой трансляции», – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, следствие пришло к выводу, что мужчина через даркнет заказывал изнасилования детей на Филиппинах, а после демонстрировал происходящее на стриминговых площадках в режиме реального времени. В суде выяснилось, что художник самостоятельно пытал детей и приказывал сообщникам особо жестоко обращаться с ними. Возраст пострадавших составлял от пяти до 10 лет, одной из жертв насилия было два года.

Как уточняется, в 2014 году его же судили за насилие над падчерицей.

Кроме тюремного срока Бучибу обязали выплатить жертвам компенсацию. После выхода из тюрьмы он не сможет работать с детьми, над ним будет установлен контроль в течение 20 лет.