ID строй, строительный магазин
город: Гурьевск
Район: Гурьевский городской округ
Адрес: Гранитная, 1
Индекс: 238300.0
Телефон: +7 (4012) 50‒70‒98
Мобильный Телефон: +7‒963‒350‒70‒98
Сайт: http://interdiz39.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строите
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком