ID строй, строительный магазин

город: Гурьевск

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Гранитная, 1

Индекс: 238300.0

Телефон: +7 (4012) 50‒70‒98

Мобильный Телефон: +7‒963‒350‒70‒98

Сайт: http://interdiz39.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строите

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком