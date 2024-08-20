Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Российская блогерша Ида Галич опубликовала редкие фото с родителями. Таким образом она поздравила их с 40-летием совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Telegram.

«Недавно у нас в семье был большой праздник. Мама с папой встретили 40 лет совместной жизни. Я не понимаю, какая воля, какое терпение, какая любовь должна быть, чтобы прожить вместе почти половину века! Так и живем. Люблю безумно и горжусь!» – написала Галич.

Отметим, что в апреле Галич впервые показала нового возлюбленного.

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