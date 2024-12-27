Ideal, склад

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: 25 лет Октября, 1 ст129

Индекс: 400119.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒530‒12‒34

Сайт: http://paneli34.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 15:00, Вс: с 10:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты