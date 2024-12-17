Идеал, торгово-монтажная компания

город: Рыбинск

Район: Рыбинск городской округ

Адрес: улица Свободы, 29

Индекс: nan

Телефон: +7 (4855) 25‒22‒44

Мобильный Телефон: +7‒901‒485‒32‒44

Сайт: http://ideal76.blizko.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Высотные работы, Дезинфекция / Дератизация / Дезинсекция, Детская мебель, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Изготовление мебели под заказ, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Кровельные работы, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Мебельные фасады, Натяжные потолки, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Офисная мебель, Подвесные потолки, Продажа легковых автомобилей, Ремонт / отделка помещений, Ремонт / реставрация мебели, Ремонт / укладка напольных покрытий, Ремонт окон, Рольставни, Светотехника, Фасад

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты