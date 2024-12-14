Идеальная кровля, торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Лапсарский проезд, 2н

Индекс: 428000.0

Телефон: +7 (8352) 43‒85‒43

Мобильный Телефон: +7‒919‒650‒00‒08

Сайт: http://www.xn--80aeeenpgczt2o.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк