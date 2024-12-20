Идеальный Дом, торговая компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Орская, 14/19

Индекс: 344065.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒302‒33‒22

Сайт: nan

вид деятельности: Кирпич, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду