Идеальный Дом, торговая компания
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: Орская, 14/19
Индекс: 344065.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒302‒33‒22
Сайт: nan
вид деятельности: Кирпич, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: сб-вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду