Идеальный фасад
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Красноармейская, 62
Индекс: 620075.0
Телефон: +7 (343) 317‒99‒30
Мобильный Телефон: +7‒912‒921‒44‒88
Сайт: http://www.feldhaus-ural.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду