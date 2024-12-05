Идеальный фасад

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Красноармейская, 62

Индекс: 620075.0

Телефон: +7 (343) 317‒99‒30

Мобильный Телефон: +7‒912‒921‒44‒88

Сайт: http://www.feldhaus-ural.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду