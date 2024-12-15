Идеи для дома, строительный супермаркет

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Окружное шоссе, 11а

Индекс: 160028.0

Телефон: +7 (8172) 59‒05‒80

Мобильный Телефон: +7‒921‒684‒81‒60

Сайт: http://idd35.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Компле

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду