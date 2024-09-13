IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

11 сентября в городе Эльмхульт в Швеции в пижамной вечеринке компании принял участие 2051 сотрудник, сообщает Zakon.kz.

Вечеринка зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса.

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

Изначально команда хотела сделать вход открытым для всех желающих, но затем решила ограничиться собственными сотрудниками. Для антуража на место сбора привезли еще и матрасы, подушки, постельное белье.

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

Пижамы ограниченной серии были полностью изготовлены из переработанного пластика.

Другой эко-активист установил рекорд, обнимаясь с деревом.

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