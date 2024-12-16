Икодомус, оптово-розничная фирма
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Армянский переулок, 1в
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒968‒300‒02‒72
Сайт: http://ikdms.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 13:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк