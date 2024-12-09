Икопан, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Искры, 31 к1
Индекс: 129344.0
Телефон: +7 (499) 390‒69‒41
Мобильный Телефон: +7‒926‒711‒99‒61
Сайт: http://ikopan.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 17:00, Вт: с 09:30 до 17:00, Ср: с 09:30 до 17:00, Чт: с 09:30 до 17:00, Пт: с 09:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк