Икопан, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: улица Искры, 31 к1

Индекс: 129344.0

Телефон: +7 (499) 390‒69‒41

Мобильный Телефон: +7‒926‒711‒99‒61

Сайт: http://ikopan.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:30 до 17:00, Вт: с 09:30 до 17:00, Ср: с 09:30 до 17:00, Чт: с 09:30 до 17:00, Пт: с 09:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк