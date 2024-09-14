Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие

Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие

Илон Маск готов спасти человечество, но есть одно условие

Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Американский бизнесмен рассказал об этом в социальной сети X.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия», – написал он.

По его словам, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим, и если это продолжится, то все крупные проекты в Штатах станут незаконными.

В начале сентября 2024 года Маск озвучил примерные сроки первого полета людей на Марс, а также рассказал, когда к Красной планете отправится первый непилотируемый корабль.

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