Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Предприниматель Илон Маск хочет чипировать «миллионы людей» уже в ближайшие десять лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа он написал на своей странице в Х, комментируя последние успехи своего стартапа Neuralink. Не так давно они вживили нейрочип уже второму пациенту. В итоге он даже смог играть в Counter-Strike 2 силой мысли.

«Если все и дальше будет идти хорошо, то через пару лет Neuralink будет у сотен людей, через пять лет – у десятков тысяч, через 10 лет – у миллионов».Илон Маск

Весной мы сообщали, что 29-летний парализованный Ноланд Арбо, которому вживлен мозговой имплант от Neuralink, смог сыграть с отцом в Mario Kart. А недавно стало известно, что другое детище миллиардера – компания Tesla – ищет людей для необычной работы с зарплатой 48 долларов в час.

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