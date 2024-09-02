Илон Маск обвинил демократов в преступной лояльности к бандитам

Американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США партией преступников. По его мнению, она снисходительно относится к бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Причина, по которой Демократическая партия так снисходительна к преступникам, заключается в том, что преступники в подавляющем большинстве своем голосуют за демократов – они не хотят обидеть своих клиентов! Демократическая партия – это в буквальном смысле слова партия преступников», – написал Маск.

В ответ на это сообщение один из пользователей соцсети отметил, что, если демократы не будут снисходительны к преступникам, им придется посадить друг друга за решетку. Маск прокомментировал этот пост с помощью эмодзи смеющегося человечка и «100%».

Мораис ранее дал 24 часа Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Когда социальная сеть Х заявила, что отказывается выполнять «незаконные приказы», счета компании были заблокированы.

Позже Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова.