Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским

Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским

Илон Маск перепостил пост, который многие посчитали сексистским

Американского предпринимателя Илона Маска обвинили в продвижении странной сексистской теории, которую он опубликовал на своей странице в X, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Илон Маск, который открыто высказывает свое мнение по ряду вопросов, допустил сексистские высказывания.

В своем блоге X миллиардер-бизнесмен сделал репост поста, приложив скриншот теории, которая гласит, что «люди, которые не могут защитить себя физически (женщины и мужчины с низким уровнем тестостерона)», «очень податливы к консенсусу, сконструированному методом грубой силы».

Таким образом он уверен, что только «альфа-самцы с высоким уровнем тестостерона» должны принимать решения и участвовать в демократии.

«Вот почему Республика мужчин с высоким статусом лучше всего подходит для принятия решений. Демократическая, но демократия только для тех, кто свободен мыслить», – подытоживает автор поста.

Спорный пост набрал 19 млн просмотров.

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